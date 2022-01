Een omgekeerde optocht, gevels versieren: zo wil Oudenbosch toch carnaval vieren

OUDENBOSCH - Het Brabantse carnavalsoverleg kan nog tot andere inzichten leiden, maar in grote lijnen is de Stichting Oudenbossche Karnaval (SOK) er wel uit. Carnaval biedt meer mogelijkheden dan vorig jaar, maar de hoofdingrediënten blijven nog een jaar in de ijskast.

Dus geen grote optocht, geen Kwaok en geen Jeugdkwaok. Hoewel de versoepelingen deze activiteiten wellicht zouden toelaten, is de voorbereidingstijd voor bouwers en acts te kort. ,,We kunnen in Fidei et Arti ook niet iedereen toelaten. Carnaval dient een feest voor iedereen te zijn, dat kunnen we nog niet waarmaken”, aldus stichtingsvoorzitter Patrick Schouw.

Omgekeerde optocht

De SOK zet voor de laatste februaridagen in op activiteiten die wél kunnen. Dat waren vorig jaar vooral nog digitale probeersels, die nu losgelaten worden. ,,We houden een omgekeerde optocht. Oftewel: prins en gevolg gaan de creaties af. Dat deden we vorig jaar al voor de jeugd, maar nu hebben ook enkele bouwclubs aangegeven dat ze hun wagen aan de straat tonen.’’

De versierde huizenroute gaat op herhaling. Patrick Schouw was vorig jaar al verrast door de animo. ,,Complete straten werden carnavalesk versierd. Het was zó leuk dat het vast onderdeel in het carnavalsprogramma van de SOK gaat worden. We gaan de gevels ook jureren. Dan heeft corona nog iets opgeleverd.’’

Buitentap

De voorzitter ziet nog wel meer mogelijkheden als de trend van de versoepelingen zich doorzet. ,,Op het Puitenplein in de buitenlucht kunnen we wellicht een buitentap plaatsen. De gemeente Halderberge denkt gelukkig volop mee.”

,,Als we met de lampionnenoptocht kunnen afsluiten dinsdag en iedereen zich goed aan de voorschriften houdt, dan kan de traditie worden doorgegeven aan de jongere generatie. Nog een jaar niks of digitaal zou de energie uit het volksfeest halen. Als we dat kunnen voorkomen, zie ik nog toekomst in carnaval.’’

Uitstel naar Pnksteren of de zomermaanden was voor SOK geen optie. Schouw denkt wel dat SOK haar schouders zet onder een dorpsfeest als het leven weer haar normale gang gaat.