Een nieuwe, oude traditie met carnaval in Roosendaal: de Prinsenzegen

Volgens Lindeijer is een en ander ontstaan in overleg met Gerard van Zalinge, die in de Stichting Carnaval Roosendaal lid is van de commissie Bijzondere Activiteiten. Lindeijer zegt dat Van Zalinge in de lente van 2021 een van de eerste mensen van buiten de parochie was, die zich bij de nieuwe pastoor meldde. Het onderwerp was de carnavalsviering in de kerk aan de Kade.