Een nieuw leven voor de vennen, Katteven en Snolleven in ere hersteld

'De bank van Luykx' aan de Roosendaal­se Molen­straat is in ere hersteld

12:00 ROOSENDAAL - De geur van koperpoets hangt in de hal van het bankgebouw aan de Molenstraat. De koperen tralies van de loketten worden driftig geboend, het is de finishing touch van de opknapbeurt van een de meest karakteristieke panden van Roosendaal. Na zes jaar leegstand is Voets Assurantiën de nieuwe eigenaar van het bijna honderd jaar oude gebouw (1913).