Een neergestort speelvliegtuig met vier piloten in het Urban Sports Park

ROOSENDAAL - Op de Oostelijke Havendijk in Roosendaal is een vliegtuig neergestort. Het is in twee stukken gebroken. Snel rennen Izzy (7, bijna 8!) en Ezra (10) Verpaalen naar de achtervleugel. Ze springen op de glijbaan en zijn veilig.

Een ramp gebeurd in Roosendaal? Nee hoor, woensdag is de speeltuin van het Urban Sports Park in de nieuwbouwwijk Stadsoevers voor het eerst open. Het mooie weer trekt kinderen en hun ouders naar de Industriestraat.

Een van de attracties in de speeltuin is het houten, neergestorte en in twee stukken gebroken vliegtuig. Izzy en Ezra vinden het prachtig. Of ze nou in de cockpit achter de knoppen zitten of voorop achter de propeller, het maakt ze niet uit. Kijk, daar zijn Joppe (7) en Linde (5) Deijkers en binnen de kortste keren heeft het vliegtuig vier piloten.

Izzy en Ezra vermaken zich wel.

,,Ik vind het wel leuk", zegt Izzy. ,,Toen het nog niet open was, vond ik het wel een beetje saai.” Ezra verklapt dat ze toch al eerder in de speeltuin van het Urban Sports Park zijn geweest. ,,Er zat een gat in het hek en daar zijn we onderdoor gekropen. Nu de speeltuin officieel open is, zullen ze er wel vaker komen. Scouts houden van avontuur en wij zitten allebei op scouting Fridtjof Nansen.”

Het Urban Sports Park is nog niet helemaal klaar en dus ook nog niet helemaal open. Het idee kwam om zo'n avontuurlijk park aan te leggen komt voort uit het Stadsoeversspel, waarbij bewoners aan konden geven wat ze in de nieuwe wijk zouden willen zien. ,,Het woongedeelte van Stadsoevers is door de gemeente ingevuld, voor dit stuk van het gebied is er aan de Roosendalers zelf gevraagd wat er moest gebeuren", zei landschapsarchitect Donald Marskamp eerder.

Stadsoevers is een wijk in aanbouw en dat is te zien aan de percelen die grenzen aan het Urban Sports Park en de naastgelegen pop-up bar Spot. Overal bouwhekken, stapels hout en steigermateriaal en onkruid. Heel veel onkruid. Eenmaal op het terras van Spot overheerst toch de vakantiestemming en het zomerse gevoel. een oase die door steeds meer mensen wordt gevonden, zegt Jeroen Klein van Spot.

Het eerste deel van het Urban Sports Park is klaar. De twee broers Verpaalen op de glijbaan. Spot is een tijdelijke voorziening, al heeft de containerbar toestemming om er tot oktober 2024 te blijven zitten. ,,Nu wordt het nog leuker. Papa en mama kunnen gezellig op het terras zitten, terwijl de kinderen zich vermaken in de speeltuin", knipoogt een moeder. Ze ziet alle onkruid rondom het terras staan maar benadert het positief: ,,Een natuurlijke look."



Het Urban Sports Park aan de Industriestraat-Oostelijke Havendijk is nog niet af. De skatebaan moet nog worden aangelegd, net als het parkoers voor freerunners. Ook de uitkijktoren is nog niet voor het publiek toegankelijk.