Een man van adel in de raad: ‘Jonkheer? Zeg maar gewoon Pieter, hoor’

ROOSENDAAL - Tja, hoe spreek je zo iemand nou eigenlijk aan? Met gewoon ‘jonkheer’? Of met het iets formelere ‘hoogwelgeboren’? Of misschien toch maar met ‘excellentie’?

Want met Pieter de Graeff krijgt de Roosendaalse gemeenteraad plotsklaps wel een edelman in de gelederen, een jonkheer om precies te zijn. En dat is best bijzonder.

Niet alleen om het in Nederland nou niet echt dik bezaaid is met edellieden, maar vooral omdat er van die 12.000 mensen slechts een paar ergens in een gemeenteraad zitten. Na CDA’er Jan ridder de van der Schueren (gemeente Amersfoort) en VVD’er én jonkheer Christiaan van Nispen tot Sevenaer (gemeente De Bilt) is De Graeff uit Roosendaal pas het derde edele raadslid van Nederland.

Wat een jonkheer precies inhoudt? Het jonkheerschap is officieel geen adellijke titel (zoals ridder, gravin of baron), maar een predicaat. Het merendeel van de leden van een adellijke familie mag het predicaat jonkheer of jonkvrouw voeren.

Nou, zeg het maar, hoe spreek ik u aan?

‘In principe met ‘jonkheer’ of ‘weledelgeboren’, maar dat gebeurt niet veel meer, hoor. Ik heb liever dat mensen me gewoon Pieter noemen. Ik heb weliswaar de titel van jonkheer, maar ik sta wel met twee voeten op de grond. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.’

Wat is uw afkomst?

‘Veel van die macht is afgenomen in Rampjaar 1672, dat was een drama voor ons. De familie De Graeff werd als té staatsgezind gezien, we waren ook nog eens close met de broers Johan en Cornelis de Witt. Overigens hoorde de familie tot die tijd nog helemaal niet tot de adel, meer de aristocratie. De familie De Graeff is uiteindelijk pas in 1829 tot de adelstand verheven, als een van de laatsten in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog is ook de rijkdom verdwenen. De huidige generaties De Graeff moeten gewoon werken voor hun geld.’

Wat betekent dat voor u? Onderdeel te zijn van zo’n invloedrijke familie?

‘Ik vind het ontzettend leuk, maar je moet wel van geschiedenis houden om er iets van te begrijpen. Vandaag de dag heb je trouwens niet zo veel meer aan die afkomst. Ik weet nog dat toen ik mijn diploma kreeg, ik die titel van jonkheer ook bewust heb weggelaten. Het waren de jaren ’70, toen kon zoiets eerder tegen je werken dan voor je.’



‘Tegenwoordig stelt de adelstand ook niet zo veel meer voor. Het is maar een klein clubje, iets van 12.000 man. Adel draait vandaag de dag ook niet meer zo om vermogen, maar meer om tradities en normen. En dat je bewust bent waar je vandaan komt. Dat probeer ik mijn kinderen ook mee te geven.’

Wat houden die tradities en normen anno 2020 precies in?

‘Vroeger gold het spreekwoord ‘Adel verplicht’, met dat gezegde ben ik ook opgevoed. Dat houdt in dat je als onderdeel van een stad ook iets terug moet doen voor de gemeenschap. Vroeger speelde de adel bijvoorbeeld een grote rol in kunst en cultuur. Dichters als Vondel, schilders als Rembrandt... ze werden gesteund door plaatselijke edelmannen. Maar de adel deed meer. Weeshuizen oprichten, om maar iets te noemen. Maar door die gedachte ben ik ook politiek actief geworden.’

Leg eens uit?

‘Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de vraag wat ik voor míjn stad kan betekenen. Politiek fascineerde me altijd al, maar vanwege mijn werk had ik er te weinig tijd voor. Toen ik tussen twee banen in kwam te zitten, heb ik me opgegeven voor de cursus raadsoriëntatie. Razend interessant. Met het politieke spel zelf heb ik niet zoveel, ik vind het interessanter om te zien hoe je je zo goed mogelijk voor het belang van de Roosendalers in kunt zetten. Die hang naar het bestuurlijke zit kennelijk toch een beetje in het bloed.’

Waar gaat u zich namens de Roosendaalse Lijst vooral voor inzetten?

‘Daar moet ik het nog met de fractie over hebben. Ik vind wel dat we als stad wel de balans moeten blijven bewaken. Vooral als het gaat om werkgelegenheid. We lijken met de komst van al die distributiecentra een beetje te zijn doorgeslagen in dat type werkgelegenheid, we moeten weer naar meer evenwicht zoeken. Daarnaast wil ik me ook hard maken voor het in stand houden van een fatsoenlijke leefomgeving, denk aan zaken als afval en verkeersveiligheid, dat stoort mensen enorm.’

Met uw geschiedenis lijkt een bestuurlijke functie binnen een gemeente - laten we zeggen, wethouder - toch ook voor de hand te liggen?

Lachend: ‘Dat lijkt me heel leuk, maar wel iets te vroeg. Ik ben nog maar net raadslid en ik heb amper ervaring. Eerst hier maar eens aan beginnen, dan zien we daarna wel weer verder.’

PASPOORT Pieter de Graeff Geboren: 29 juni 1963, Den Haag Woont sinds 1997 in Roosendaal Getrouwd, één dochter (27), twee zoons (25 en 19) Werk: Commercial & business development manager bij Noord Natie Odfjell Antwerp Terminal Politieke carrière: burgerraadslid Roosendaalse Lijst, bestuurslid Roosendaalse Lijst en nu raadslid Roosendaalse Lijst Hobby’s: hockey en golf