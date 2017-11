Een lekkere kietel voor de Halderbergse mantelzorger: 'Even los van de dagelijkse zorg'

OUDENBOSCH - Ook mantelzorgers willen op z'n tijd gekieteld worden. In de Halderberge maandag letterlijk dankzij drie voetmasseurs. De verwendag luidde de week van de mantelzorg in, waarin Halderbergenaren die het hele jaar in de weer zijn voor een naaste, zelf eens mogen ontspannen.

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder stak bij het welkom in het gemeentehuis haar bewondering voor de mantelzorgers niet onder stoelen of banken. ,,Ook jullie mogen weleens in watten worden gelegd. Even los van de dagelijkse zorg voor anderen.''

Meditatie en hypnose

Vonk deelde mantelzorgwaardebonnen van 100 euro uit. In het gemeentehuis waren daarna drie verwensessies. Behalve voetmassage was de relaxmodus ook van toepassing bij meditatie en hypnose. Dat laatste leek eng, maar bleek mee te vallen. Oudenbosschenaar Frie Wijnen (86) verrichtte al mantelzorg ver voor het woord was uitgevonden. ,,Toen mijn vrouw dertig was liep ze met haar hoofd tegen een balk in het kippenhok. Sindsdien is ze soms acuut buiten bewustzijn.''

Wijnen deed zijn boerderij van de hand en schoolde zich om tot assuradeur. Het bedrijf is inmiddels overgenomen door twee zonen. ,,Mijn vrouw en ik zijn 62 jaar getrouwd. Er is balans. Ik zorg voor haar, zij zorgt voor mij. Want ze kan prima koken en is nog goed bij. We zijn elkaars mantelzorgers. Daarom zijn we samen hier. Maar niet om ervan te profiteren hoor. Waardering is prima, maar ook zonder dit hadden we elkaar geholpen. De aai over de bol geven we elkaar thuis wel.''