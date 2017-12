Een legotrein is leuk, maar op het spoor is het échte werk

In kerstsfeer komen op het Parelpad in Oudenbosch

10:33 OUDENBOSCH - Het is de zondag voorafgaand aan de kerstdagen. In Oudenbosch doet men een klein rondje Parelpad. In het Natuur Historisch en Volkenkundig Museum is verhalenverteller Kees. In de kapel van Saint-Louis pronken dertig iconen van schilders club Byzantium. En een kijkje in de versierde basiliek is altijd leuk. Uiteraard de grote kerststal niet vergeten.