Een kus aan de poort en livestreams van begeleiders: de zaterdagochtend van de sportende jeugd

COLUMN Ik weet het niet meer. Wat mag? Wat moet? Wat is een advies?

11:00 Daar gaan we weer. Thuiswerken. Verplicht. De geschiedenis herhaalt zich pijnlijk. Ik zit weer thuis aan tafel in de woonkamer. Mijn vrouw in het aanpalende kamertje. Weer kijk ik de hele dag naar een schilderij met trieste bomen voor me.