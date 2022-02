Een kas vol fleurige tuinplanten: ‘Wij kweken zelf, dus met onze planten is weinig gesjouwd’

Van West-Brabantse bodemROOSENDAAL - In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: kwekerij Potters in Roosendaal.

Hoewel het nog goed koud kan worden in februari, brengen de eerste dagen waarop de zon zich voorzichtig laat zien de voorjaarskriebels met zich mee. De kas van kwekerij Potters op de rand van Roosendaal is bij lange na nog niet volledig gevuld, maar er is toch al de nodige aanloop. Aan de kassa, nabij de ingang, begroet Anja Potters (56) binnenwandelende klanten.

Haar man Jan (58) en zoon Carlo (29) zijn ondertussen in de kas bezig. Sinds de kerstboomverkoop in november en december zijn ze alweer druk bezig met het nieuwe seizoen, waarvan de piek straks in maart, april en mei zal liggen. Voor en na komen alle eenjarige- en vaste planten van het land of uit de kas naar dat deel waar de bezoekers rondstruinen, op zoek naar een mooie toevoeging voor tuin of terras.

Bospeen, prei en sperziebonen

Als Anja Jan leert kennen, in 1985, is hij net begonnen als zelfstandig landbouwer. Bospeen, prei en sperziebonen heeft hij staan. Jan komt van een boerenbedrijf. Zijn ouders hebben een melkveebedrijf. Dit is echter te klein om zowel Jans vader én beide zonen van een belegde boterham te kunnen voorzien. Anja is op dat moment werkzaam in de zorg.

In de jaren 90 lijkt schaalvergroting de norm te zijn binnen de groenteteelt. Ook Jan en Anja komen op een punt te staan waarbij ze moeten kiezen welke richting het bedrijf op zal moeten gaan. Rond die tijd worden ze benaderd door hun overbuurman, de heer De Jong, die een bedrijf in perkplanten runt. Hij wordt 65 en is op zoek naar een opvolger. Hij heeft zelf geen kinderen.

Quote De buurman heeft ons echt de kneepjes van het vak geleerd Jan Potters

Jan staat open voor het idee en stapt van de groenteteelt over op de perkplanten. De oude kas van De Jong huurt hij. Het advies en de broodnodige vakinhoudelijke ondersteuning krijgt hij er gratis bij. ,,Hij heeft ons echt de kneepjes van het vak geleerd”, blikt Anja terug. Zij geeft haar baan buitenshuis op en gaat volledig meewerken in de plantenkwekrij. De waardering voor de overbuurman klinkt nog steeds door in haar stem.

Eigen kas

Na vijf jaar besluiten Jan en Anja een eigen kas te bouwen. Nu weer aan de ‘eigen’ kant van de weg, naast de boerderij van Jans ouders. ,,Alles zelf gebouwd”, zegt Jan. ,,Alleen het glas plaatsen, dat hebben we laten doen.”

Quote Wij kweken zelf, dus met onze planten is minder gesjouwd Anja Potters

Krap een jaar na de bouw van de nieuwe kas opent er prompt een concurrent in de vorm van een tuincentrum recht tegenover de ingang van het familiebedrijf. Paradoxaal genoeg pakt dit voor Potters niet slecht uit. ,,Als ik eerlijk ben, is dit voor ons gunstig geweest”, vertelt Anja.

Tuin- en perkplant Het verschil tussen een tuinplant en een perkplant zit hem erin dat perkplanten eenjarige planten zijn die door kwekerijen en tuincentra in het voorjaar aangeboden worden. Doorgaans vroege- en langdurige bloeiers die een tuin in het voorjaar en de zomer van extra kleur voorzien. De meeste eenjarige (perk)planten zijn niet winterhard. Al zijn er uiteraard uitzonderingen zoals de geranium en fuchsia die, mits beschermd tegen de strengste elementen, in de loop der jaren mooier worden. Tuinplanten zijn vaste planten die elk jaar weer terugkomen. In de meeste gevallen bepalen de vaste planten de vorm van de tuin, waarbij de perkplanten naar believen per jaar toegevoegd worden.

,,Zij hebben door veel reclame te maken ook klanten aan weten te trekken van buiten de regio. Veel van die bezoekers komen ook hier naartoe. En prijstechnisch en kwalitatief zijn wij dan erg aantrekkelijk. Wij kweken zelf, dus met onze planten is minder gesjouwd.”

Om tot een aanbod van 270 verschillende soorten planten te komen, ontkomt de familie Potters er overigens niet aan om een deel in te kopen. Ongeveer twee derde van het aanbod is eigen teelt. De rest komt van collega-kwekers.

Van zoon Carlo is al heel vroeg duidelijk dat hij later in de voetsporen van zijn vader zal treden. Nog voor hij zelfs maar naar de basisschool ging. ,,Dan zag ik hem vanachter het raam kijken hoe ik op het land bezig was”, herinnert Jan zich. ,,En dan mocht het eigenlijk niet, maar dan kon ik het niet laten om hem even uit bed te pakken en met de trappelzak nog aan even mee te nemen op de trekker.”

Automatisering

Martijn (26), de jongste zoon van Anja en Jan, heeft op dit moment geen actieve rol in het bedrijf. Dat heeft hij in het verleden wel gedaan en zijn hand is nog op diverse plekken terug te zien. Nou ja, misschien niet direct zichtbaar met het blote oog, maar wel alom vertegenwoordigd in het proces. ,,Martijn heeft zijn passie gevonden in de automatisering”, legt Anja uit. Hij heeft hier de besturing voor het oppotsysteem opgezet en ook het weerstation heeft hij gebouwd.”

Quote Masha en ik doen samen de kassa. Omdat we qua karakter op elkaar lijken, begrijpen we elkaar heel goed Anja Potters

En over passie gesproken: ook Carlo vindt binnen het bedrijf een tweede passie, eentje die nog groter blijkt dat de passie voor bloemen en planten. Dat gebeurt als Masha reageert op een vacature binnen de kwekerij. Ze blijkt de beste kandidaat en komt het team versterken.

Zelf hebben ze het aanvankelijk nog niet door, maar menigeen in de omgeving zag het al van heinde en verre aankomen. ,,‘Die Masha en jullie Carlo, dat zou een mooi stel zijn’, zeiden ze tegen me”, herinnert Anja zich. Diegenen die dit zeiden, kregen gelijk, Masha en Carlo zijn inmiddels al jaren samen en inmiddels ook gelukkig getrouwd. Samen met Anja en Jan vormen ze de maatschap Potters.

Dagelijks samenwerken met je schoonmoeder, is niet ieders droom. In Roosendaal werkt het daarentegen zeer goed. ,,Masha en ik zijn echt twee dezelfde types”, zegt Anja. ,,We doen samen de kassa. Omdat we qua karakter op elkaar lijken, begrijpen we elkaar heel goed, maar kunnen we ook wel eens botsen. En dat is goed, dat hoort erbij. Je moet geven en nemen. En elkaar de ruimte laten.” Zoals het hoort binnen een familie(bedrijf).

