Een jaar na de opening van het Nispense arbeidsmigrantencomplex: ‘Het is me erg meegevallen’

Dat laatste is een dringend advies, geen voorschrift. ,,Bewoners dwingen om een hesje te dragen, kan niet. Het is eigen verantwoordelijkheid. Maar we wijzen er, na gesprekken met de politie, wel op dat het beter is voor ieders veiligheid”, aldus directeur Henriëtte Petersen van uitzendbureau Pollux in Roosendaal, bouwer en eigenaar van het wooncomplex aan de Oude Turfvaartsestraat in Nispen.