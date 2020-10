Een griepspuit in plaats van goddelijke geestkracht

OUD GASTEL - Geen hostie maar een spuit in de bovenarm. Corona noopt huisartsen tot creativiteit met de griepprik. Dus werd in Oud Gastel de te krappe apothekersruimte ingeruild voor de Laurentiuskerk.

Het is dinsdag en woensdag een komen en gaan in de grote kerk. Van vitale zestigers tot hoogbejaarden met rollator. Niet voor goddelijke geestkracht overigens, een gezond lichaam dat is het doel van hun komst. Even voorbij de kerkpoorten staan de ‘huismeesters’ de patiënten van huisartsenpraktijk Nieuw-Gastel al op te wachten. De 1,5 meter wachtstrepen staat op de kerkvloer. Op gepaste afstand van elkaar mogen ze door naar de achterste kerkbanken, waar naar hun algemene gezondheid gevraagd wordt.

Halverwege het middenschip wordt de oproepbrief ingeleverd en de laatste statie is voor het altaar. Daar stuurt de doktersassistente de ‘prik-haler’ of naar rechts voor de meningokokken vaccinatie of naar links voor de griepspuit.

Ordentelijk

Praktijkmanager Thérèse van den Boom ziet hoe ordentelijk alles verloopt. ,,De mensen houden zich keurig aan het tijdslot uit de oproep. Mensen komen verspreid over de middag en tijdens de koffiepauze van onze medewerkers was er even geen aanloop. Iedereen mondkapjes op, het loopt op rolletjes.‘’

Dat vindt ook José Frijters, de koster die facilitaire bijstand verleend, koffie zet en zelfs voor een achtergrondmuziekje zorgt. ,,Anders is het zo stil. Misschien zijn mensen toch wat nerveus voor de prik. En voor de medewerkers is het ook prettig.‘’

Kerk

Griepprikken in een gebedshuis. Van den Boom zag het eerder in Rotterdam en zocht contact met het kerkbestuur. ,,Het was zo geregeld. In de apotheek konden we nooit voldoende onderlinge afstand houden. In de kerk kan dat wél.‘’

,,Jammer dat er in Stampersgat geen geschikte ruimte is‘’, zegt Jan Bouwmeester, ,,Ik kom gemakkelijk hierheen, maar niet iedereen in ons dorp is zo mobiel. Onze kerk staat leeg, had dus makkelijk gekund. Maar corona-proof is dit zeker.‘’

In Oud Gastel en Stampersgat zijn zo'n 3800 mensen opgeroepen. Van den Boom verwacht dat zestig procent gehoor geeft aan de oproep.