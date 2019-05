Een goede training helpt bij deelname jeugdtriathlon

Iedere week is er een coach. Voor het zwemmen is dat Wouter van Alphen. Vanaf 18 uur staat hij de triatleetjes-in-spe op zwembad Blankershove op te wachten. Groep 3 tot en met 5 traint tot half zeven, het volgende half uurtje is voor groep 6 tot en met 8 van de basisscholen.

Kneepjes

Op woensdag 5 juni neemt Gijs Bastiaanse met de kids het fietsonderdeel door. Weer een week later, 12 juni, brengen Bernard en José Heshof en Jempy van de Veeken hen de fijne kneepjes van het lopen bij. Ook op het wisselen van het ene na het andere onderdeel wordt getraind. De jeugdtriathlon is op vrijdagavond 21 juni en gaat over 125 meter zwemmen in het Blankershove, 5 kilometer fietsen en 800 meter lopen. Inschrijven kan via info@tveerke.nl