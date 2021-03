Een gloednieuwe dierenambulance voor West-Brabant: ‘Geweldig!’

,,Geweldig”, zegt voorzitter Henk van Hest. Het is de tweede die ze van DierenLot mogen ontvangen. Een energiezuinige diesel met enkele upgrades ten opzicht van de vorige. Zo is er een afvoerputje in de bodem voor als er veel bloed vloeit en achterin is nu verse luchttoevoer. ,,We kunnen weer een paar jaar vooruit en hij rijdt super.”



Bij de stichting werken zes vrijwillige chauffeurs. Zij halen gewonde, in nood verkerende en zwervende dieren op in de gemeentes Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. De dieren gaan eerst naar dierenopvangcentrum Arduin en zij zorgen ervoor dat ze op de juiste plek belanden. Dat kan in het eigen asiel, maar vogels gaan naar de vogelopvang in Zundert en egels naar de egelopvang in Roosendaal.