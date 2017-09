Een echte fan! Joseph (25) reist van Australië naar Tilburg voor concert Ayreon

In liefdevolle herinnering 'Problemen zijn er om op te lossen, zei Toine altijd'

Toine de Clercq was actief en deed alles in zijn leven met overgave. Hij was 25 jaar voorzitter van voetbalclub Alliance in Roosendaal, had een gezin met zes kinderen en samen met zijn broers runde hij een huidenhandel, met in de hoogtijdagen zeventig man personeel. Een rasoptimist, zegt iedereen die hem kent. 'Alles komt goed', was zijn lijfspreuk.