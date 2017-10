Clubheld Toos Gesell van Symmachia heeft een écht verenigingshart

Verrast neemt Toos Gesell haar telefoon op. Dat ze opnieuw tot de genomineerden van de clubheldenverkiezing behoort, had ze niet verwacht. ,,Ik weet niet eens dat die verkiezing weer aan de orde is."

Ook vorig jaar werd Gesell dus genomineerd. Uiteindelijk kreeg ze 323 stemmen en daarmee eindigde ze op de zesde plaats. De vrijwilligster van volleybalvereniging Kraftwell Symmachia vindt het leuk weer genomineerd te zijn. ,,Mensen waarderen mijn werk, anders zouden ze dit natuurlijk niet doen", zegt ze. ,,Maar heel eerlijk: het leeft bij mij niet zo."

Op straat wordt ze niet herkend door dorpsgenoten. Nee, zo populair lijkt de clubheldenverkiezing niet te zijn in Roosendaal. Maar in sporthal D'n Dijck, de thuisbasis van de volleybalclub, wordt de tussenstand nauwlettend in de gaten gehouden. ,,Vorig jaar meldden ze regelmatig hoeveel stemmen ik inmiddels had gekregen. Ik wist niet eens dat je dat ergens kon terugvinden."

Volleybal

Al 55 jaar is Gesell aan het volleybal verbonden. In 1962 vroeg een vriendin om naar Gavoc in Oud Gastel te komen. Twee jaar later wilde Gesells zwager dat ze naar Blauw-Wit, een van de twee Roosendaalse clubs voor de fusie tot Kraftwell Symmachia, komt. Sindsdien is ze daar niet meer weg te denken.

In die ruim vijf decennia bekleedde Gesell diverse functies en sinds 1995 doet ze vrijwilligerswerk bij de vereniging. Al haar werkzaamheden leidden ertoe dat ze in 2010 werd benoemd als lid in de Orde van Oranje-Nassau. ,,Een heel bijzonder moment. Jemig, kom ik daarvoor in aanmerking?", dacht ze destijds. ,,Voor mijzelf is het heel normaal, omdat ik het ontzettend leuk vind om te doen. Het wordt dus heel erg gewaardeerd en daar sta ik gewoon niet zo bij stil."

Veertig uur per week

En nog steeds is Gesell belangrijk voor Symmachia. Na een snelle rekensom zegt ze ruim veertig uur per week in D'n Dijck als vrijwilligster te vinden te zijn. Ze opent de sporthal, zorgt ervoor dat alle teams kunnen trainen en in het weekend de wedstrijden op tijd beginnen. Na afloop van de duels stuurt ze de wedstrijdformulieren op naar de volleybalbond, waarvoor ze ook nog competitieleider is geweest.

Een vrouw met een écht verenigingshart die zeker nog van geen wijken wil weten. Door al haar werkzaamheden bij Symmachia heeft ze geen tijd om na te denken.

,,Achter de geraniums zitten, dat is niks voor mij. Ik ben altijd een bezige bij geweest", zegt Gesell, die ook zeker kan genieten van een vrije dag of de zomer- en winterstop. ,,Maar ik kijk er ook naar uit als de competitie weer begint."