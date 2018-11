Een dode bij ongeluk met trekker en twee auto's in Oud Gastel

VIDEO Complete treincoupe geschil­derd in Roosen­daals verzor­gings­huis

16 november ROOSENDAAL - De mensen in het verzorgingshuis Heerma State stonden vrijdagmiddag in een lange rij, om hun kaartje te laten knippen door de conducteur bij de opening van de treincoupe. Frank Roks, kunstenaar uit Roosendaal, heeft een 27 meter lange treincoupe in een gang in verzorgingshuis Heerma State in Roosendaal geschilderd.