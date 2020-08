Een dikke eeuw City: eerste film duidelijk en zonder trillen vertoond

ROOSENDAAL - Had het aan Kees Bakx gelegen, dan was de bioscoopgeschiedenis aan de Brugstraat in 1975 al tot stilstand gekomen. De Roosendaalse aannemer kocht in zijn stad oude panden op om er iets moois van te maken. Appartementen in het geval van Brugstraat 46. Bijna een halve eeuw later gebeurt het alsnog. Eén van 's lands oudste bioscopen gaat tegen de vlakte.

Dochter Mirjam Bakx stak er in 1975 een stokje voor. Zij zag wel iets in de exploitatie van de City, waar op dat moment kaskrakers als One flew over the cuckoo’s nest en Jaws draaiden. Vriendje Carlo Lambregts werd kaartjesknipper. ,,Zo konden we elkaar tenminste zien‘’, lacht Carlo, die het bioscoopbestaan nog jarenlang combineerde met het lesgeven in autotechniek.

Bruglemans

Kees Bakx nam de bioscoop over van broer en zus Jac en Wieske Bruglemans, die naast en boven de filmzaal woonden. Twee generaties Bruglemans draaiden rolprenten in wat aanvankelijk Cinema American heette. Vader Frans was timmerman. In de tijd van de stomme films vertoonde hij in de bovenzaal van café Bellevue (later Raatskelder) op de Markt filmvoorstellingen. In 1912 krijgt Bruglemans toestemming om aan huis, op Brugstraat 66 een ‘bioscooptheater’ te openen. De verslaggever van De Grondwet (voorloper van BNDeStem) is erbij en tekent op dat 'de zaal weliswaar niet zeer groot was, maar de films duidelijk en zonder trillen vertoond werden'.

Nog geen jaar later verhuist Bruglemans naar Brugstraat 46 waar deze zondag de laatste drie films draaien. Aanvankelijk onder de naam Cinéma Américain. Franse namen waren begin vorige eeuw nogal in zwang, uitgaan was bovendien nog een elitaire bezigheid. Premières heetten in die tijd nog ‘Gala Openings Voorstellingen’ en in Amerika kwam de filmindustrie snel op gang. Bovendien kreeg het bioscooptheater vrijwel meteen concurrentie in de Damstraat waar ene Vergouwen met Cinema Royal op de proppen kwam. Het was van korte duur, want in hetzelfde pand werd in 1916 het Norbertuslyceum opgericht.

Stomme films

Maar de cinematofielen waren niet meer te stuiten. F. Hertoghs begint op de Markt met Cinema Royal. Hij speelde handig in op de mobilisatie. Veel Nederlandse militairen waren gelegerd in de grensstreek in afwachting van een oorlog die nooit kwam. Om de tijd te doden waren de stomme films een welkome afleiding. In de crisisjaren daarna verdwenen veel filmhuizen weer. Bovendien deed de RK Filmkeuring haar intrede omdat de politie enkele keren moest ingrijpen bij vertoningen, waar kennelijk niet alle oogjes geschikt voor waren. Censuur op niet-katholieke films werd tot in de jaren zestig toegepast, iets waar de in Gastel geboren invloedrijke filmcriticus Janus van Domburg zich altijd fel tegen verzette.

Volledig scherm C-Cinema nu. Zondag draaien voor het laatst films. © West-Brabants Archief

In 1934 was Roosendaal voldoende stad en veranderde bioscoophouder Bruglemans de naam in City Theater. ,,Een theater zoals De Kring was het nooit‘’, weet Lambregts. In de Damstraat deed J. van Unen een nieuwe poging met het Luxor Theater met later de bowling ernaast. De kaskrakers kwamen veelal eerst in de City en een paar weken later in de Luxor, met in de jaren 70 wel de eerste 'pikante’ films op het witte doek.

Projectoren

Jac Bruglemans verdween na de verkoop met de noorderzon richting Frankrijk. ,,In de goede tijd zijn we erin gestapt‘’, zegt Carlo, die in de jaren van King Kong en Grease zaal 2 erachteraan plakte en daarmee al vijfhonderd bezoekers tegelijk kon ontvangen. ,,Om de twee jaar veranderden we wel wat. De ene keer was het de foyer, dan weer een zaal erbij of nieuwe projectoren.‘’ Het meest rigoureus was het verleggen van de entree naar de Lyceumlaan. ,,Ook voor ons imago een goede zet. De Brugstraat stond toen bekend als Drugsstraat.‘’

In 107 jaar bioscoop passeerden ontelbare films de revue. Populaire rolprenten als Titanic en The Lion King brachten veel geld in het laatje, maar ook voor de betere films stelt Lambregts zijn C-cinema's in Roosendaal, Bergen op Zoom en Etten-Leur open. ,,De vrijwilligers van filmclub Cinema Paradiso selecteren de kwaliteitsfilms, wij vertonen ze als gewone bioscoopvoorstelling.‘’

Volledig scherm De Brugstraat © West-Brabants Archief

Anders dan destijds in Bergen op Zoom zal bij de sluiting van de oude City zondagavond wel een traantje worden weggepinkt. ,,Onze kinderen en aanhang zitten ook allemaal in het bedrijf, wonen boven deze bios, straks boven de nieuwe. Ik heb Mirjam ten huwelijk gevraagd in het kassahokje. Ons hele leven ligt in deze City. Dat schiet zondag bij de laatste aftiteling vast nog door mijn hoofd.‘’

Volledig scherm Cinema Americain met de entree zoals die ook nog lang bij opvolger City in gebruik was. © WestBrabants Archief/Erven A. Bruglemans