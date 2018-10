Een Dakota over de snelweg van Moerdijk naar Madurodam

Puntje

De Dakota DC-3 is in september verscheept vanuit Jacksonville Florida in Amerika. Het toestel is gebouwd in 1945 en werd lange tijd ingezet voor de burgerluchtvaart en daarna voor het Amerikaanse leger. In 2004 is de Dakota overgenomen door een particulier die haar verkocht aan Madurodam. De romp van 18 meter lengte is gisterochtend op de trailer geplaatst als bijzonder vervoer, samen met de grote vleugels. Het vliegtuig is 3,5 meter hoog en 2,8 meter breed. De kleine vleugels en het voorste puntje van de romp waren eerder naar Madurodam gebracht.