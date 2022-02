Een cd, kop of servetring: rij voor sluitend Hotel De Kroon van mensen die herinneringen willen kopen

,,Vanmiddag stond er zelfs een rij voor de deur”, vertelt Kees de Bruin. Op zaterdagmiddag drinken verschillende mensen in het café gezellig met elkaar een biertje. In de zaal erachter is een grote verzameling aan spullen uitgestald. Boven verwachting, zijn er genoeg mensen die nog eens komen snuffelen tussen de tafels die vol liggen met allerhande spullen. Kookboeken, cd’s, elpees, kop en schotels, servetringen, barlampen en veel puiten. ,,Vooral de puiten zijn in trek.” Een groot deel van de collectie carnavals-kikkers is al weg. ,,Om half twee stond er al een dame voor de deur met de vraag of ze naar binnen mocht, zodat ze de eerste puiten kon scoren.”