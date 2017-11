Een 111- jarig jubileum bij de start van het carnavalsseizoen

Elf-elf van start in de Roosendaalse dorpen

12:22 WOUW/HEERLE/MOERSTRATEN/WOUWSE PLANTAGE/NISPEN - Een prinses in Nispen, een nieuwe prins in Heerle, kleurrijke veldtekens en leutige liedjes. Dat was de oogst van twee dagen elf-elf vieren in de Roosendaalse dorpen.