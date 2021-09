Een 11-11 zoals voor corona? Tullepetaonestad gaat ervoor

ROOSENDAAL - Kaarsjes branden voor de Tullepetaon, eenzaam in de kou op de Markt, en een digitaal Liedjesfestival. Moest Roosendaal zich vorig jaar nog in allerlei coronatechnische bochten wringen om de leut levend te houden; dit jaar zet de Stichting Carnaval Roosendaal (SCR) weer vol in op een 11-11-viering zoals het ooit bedoeld was.

En dat betekent: ‘gewoon’ weer met een paar honderd man de Tullepetaon wakker zingen en daarna een gezellig drukke Kwakkelkooi voor het Liedjesfestival. Tullepetaonestad heeft er zin in, zegt SCR-voorzitter Jacqo van Gastel. ,,Volop! Dat zien we ook aan de inschrijvingen voor het Liedjesfestival, die lopen goed.”

Van Gastel houdt nog wel een kleine slag om de arm wat betreft eventuele nieuwe maatregelen. ,,We houden natuurlijk rekening met enkele beperkingen zoals de capaciteit van de Kwakkelkooi en toegangscontroles. Samen met De Kring bekijken we de mogelijkheden om zoveel mogelijk Tullepetaonen te kunnen laten genieten van de start van het leutseizoen”, vertelt hij. ,,Maar in principe staat het licht op groen. In de voorbereidingen zetten we in op een 11-11 zoals we gewend zijn.”

Quote Hier gaat het om een paar honderd bij het wakker zingen van de Tullepeta­on. Dat moet prima in goede banen te leiden zijn Jacqo van Gastel, voorzitter Stichting Carnaval Roosendaal

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Den Bosch ook dit jaar een streep zet door de opening van het nieuwe carnavalsseizoen, omdat de organisatie vindt dat er te veel onduidelijk is over wat er dan binnen de coronamaatregelen wel en niet kan. De SCR heeft er wél vertrouwen in. ,,Maar dat is ook logisch. In Den Bosch zijn normaal duizenden mensen tegelijk op straat. Hier gaat het om een paar honderd bij het wakker zingen van de Tullepetaon. Dat moet prima in goede banen te leiden zijn.”

Halderberge en Rucphen

In Halderberge en Rucphen is nog veel onduidelijk over de verschillende 11-11-vieringen. De meeste stichtingen wachten nog af of - en zo ja; hoe - de situatie verandert als zaterdag de anderhalve meter wordt afgeschaft en de CoronaCheck op meer plaatsen wordt ingevoerd.

De Stichting Oudenbosch’ Karnaval heeft het Puitenols Liedjesfestival al wel aangekondigd voor zaterdag 13 november, maar meer dan een datum is er nog niet bekend. Op die dag wordt ook in Hoeven in elk geval het nieuwe carnavalslied gekozen, de Peejenzaaiers gaan er vooralsnog vanuit dat het liedjesfestival 'gewoon’ in café ‘t Tapperijke kan worden gehouden.

Overigens zorgt niet alleen corona voor vraagtekens. Zo wil ook Meekrapdurp graag een 11-11-viering organiseren, maar is het daar vooral nog de vraag waar dat precies zou kunnen, nu er in Stampersgat geen horeca meer over is.