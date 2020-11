Eekhoorns klauteren via touwbrug de Rucphense wegen over

Flora en fauna

Noten, zaden en vruchten

Hoewel eekhoorns nog veel voorkomen in Nederland, is het toch een beschermde diersoort volgens de wet natuurbescherming. Vooral eekhoorns in of nabij de bebouwde kom komen steeds meer in de verdrukking door het verkeer en het verdwijnen van de bomen waarmee de eekhoorn zich normaal veilig verplaatst. Eekhoorns moeten zich daardoor over de grond verplaatsen en dat is terug te zien in het aantal aangereden diertjes. Lazeroms is blij met de bruggen: ,,Voor mij staat de eekhoorn symbool voor hoe dichtbij de natuur nog is. Zeker in onze mooie, groene gemeente.‘’