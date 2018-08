Zware mishande­ling op Markt in Steenber­gen, 47-jarige verdachte opgepakt

9:19 STEENBERGEN - Op de Markt in Steenbergen is in de nacht van zaterdag op zondag een 26-jarige man ernstig mishandeld. Hij werd even na 04.00 uur geslagen en liep daarbij ernstig letsel op.