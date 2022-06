Edwin Schepers houdt van sociale contacten en humor: ‘Laatst was ik een koe’

Was u erg verrast door deze onderscheiding?

,,Mijn vrouw Jeanine had een heel complot bedacht. Daar zou ik zo een toneelstuk over kunnen schrijven. Jeanine vertelde mij dat onze dochter Michelle een prijs uitgereikt zou krijgen. Ik zat boven achter de computer toen mijn dochter riep dat er iemand voor mij was. Ik baalde hier een beetje van, want ik vond het vanwege het geplande feestje voor Michelle niet goed uitkomen. Toen ik echter in de kamer de burgemeester met ambtsketen aantrof, was ik totaal overrompeld.’’