Editie 38 van Polderloop Hoeven wordt anders

Verbeteringen

Voorzitter Arnold Augustijn is enthousiast over de verbeteringen. Er is een bedrijvenloop. Het aantal sponsors neemt toe. En de grootste afstanden van 10 en 15 kilometer zijn in vergelijking met de voorgaande jaren aangepast. ,,Punt was dat deze afstanden niet helemaal klopten. Wij kunnen de lopers nu de echte kilometers aanbieden. Dat is mogelijk door betere technische mogelijkheden die we hebben."

Volgens de voorzitter zit de Polderloop in een overgangsfase richting de veertigste editie. Een mooie gelegenheid om nieuwe mensen in bestuur en organisatie in te passen. Ook is er deze keer meer publiciteit gezocht. Sociale media spelen een grotere rol en de voorinschrijving is weer opnieuw geopend.

Run4Kids

,,We zijn bij de Stichting Hoevense Polderloop meer mensen aan het inwerken. Dat is een traject van drie jaar. Bij de veertigste editie moet dat gestalte hebben gekregen. Je kunt gerust stellen dat we de Polderloop opnieuw in de verf aan het zetten zijn. We hebben meer vrijwilligers dan ooit. Daar word ik als voorzitter heel blij van. We kunnen terugvallen op dertig à veertig sponsors. Zowel in euro's als in goederen. Diverse Hoevense families als Koeken en Van de Riet doen al jaren achter de schermen hun best voor ons. Dat is mooi toch. We hebben er zin in", besluit Augustijn.