Ed van Bergen: ‘Knap dat zó veel mensen dit zó lang stil hebben kunnen houden’

Van Bergen vindt het nou eenmaal belangrijk zich veel in te zetten voor zijn dorp: ,,Neem nou Sinterklaas. Die blije gezichtjes die je bij de intocht ziet... dat is onbeschrijflijk. Het is voor mij nog steeds een van de leukste feesten van het jaar. En carnaval vind ik ook belangrijk. Die vrolijkheid en saamhorigheid... het is voor de leefbaarheid in Wouw ontzettend belangrijk dat dit allemaal blijft bestaan.’’



Des te zuurder voor een verenigingsman als Van Bergen dat de coronacrisis zoveel activiteiten plat heeft gelegd. Toch ziet ie zelf al weer wat lichtpuntjes. ,,Ik vrees dat we qua evenementen nog even geduld moeten hebben. Maar als we voor de zomer weer zouden mogen repeteren met het malletkorps.... dat zou al fantastisch zijn.’’