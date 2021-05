Echtpaar Suijkerbuijk actief voor de kerk en op straat

Wie Carel Suijkerbuijk zegt, zegt het IQ Aarmoei-nieke. ,,We woonden op de Markt en Michel van Hout vroeg me voor een clubje tegen het platvloerse carnaval van die dagen. Op 1 februari 1974 werd ik lid.” Hoe omschrijft hij dit bonte gezelschap? ,,Een vriendenclub. We treden op ludieke wijze naar buiten als er iets gebeurt in Roosendaal. We zijn geen bandje, we zijn geen carnavalsvereniging.” Ludiek maar altijd beschaafd. Het IQ Aarmoei-nieke beleefde een zware tijd toen in korte tijd voorzitter Frans van der Groen en vijf leden overleden. Carel Suijkerbuijk werd voorzitter totdat hij de scepter een paar jaar geleden overdroeg aan Eric van Arendonk.