Echtpaar Lambregts regelde twintig jaar de kinderopvang in Oud Gastel: ‘spelen met kinderen mag niet naar achtergrond verdwijnen’

Halderber­ge wil overlast arbeidsmi­gran­ten in Oudenbosch keihard aanpakken: ‘De bezem erdoorheen’

OUDENBOSCH - Voor burgemeester Bernd Roks van Halderberge is de maat meer dan vol. Hij gaat paal en perk stellen aan de aanhoudende overlast van met name arbeidsmigranten in het centrum van Oudenbosch en rondom de haven.

8 september