Echte Kalsdonkse gastvrijheid bij de bingo

ROOSENDAAL - Eigenlijk is het best wel zen. Dat zachte gekras van viltstift op papier, in een vast ritme steeds kort verstoord. ,,Dertien. Achtenveertig. Numero vijf.''

Achter de microfoon zit Riet Vermunt, voorzitster van de Vrouwenvereniging Kalsdonk. Voor haar neus een kleine veertig fanatieke bingoërs. Ria Verbraak is een van hen. ,,Rustgevend hè? Alsof je een computerspelletje doet. Dat doe ik vaak als ik alleen ben. Even je hoofd leegmaken.''

Volledig scherm Riet Vermunt (links) geeft uitleg over de bingo. © Alfred de Bruin Onder de te winnen prijzen: melbatoast, koffiemelk, paaseitjes en brie. Verbraaks tafelgenoten nemen allemaal een boodschappentas vol mee naar huis, haar is het lot vandaag minder gunstig gezind. ,,Maar dat ben ik wel gewend hoor. Volgende keer beter.''

Vaste prik

De bingo, elke dinsdag in het buurtcentrum, is niet alleen voor haar vaste prik. ,,Ik kan inmiddels aan de stemmen al horen wie er bingo heeft.'' Ondertussen heeft een andere deelneemster op leeftijd per ongeluk op het verkeerde velletje zitten strepen. Dat moet Vermunt even persoonlijk gaan herstellen. Verbraak glimlacht minzaam. ,,Ach, als we maar klaar zijn voor de taxi er is.''

Die taxi gaat voor veel van hen naar Zegge, Oud Gastel of Oudenbosch, zegt Vermunt. ,,Het is hier altijd goed druk met de bingo, dat zegt ook wat over de buurt'', denkt ze. ,,Dat komt omdat ze zo goed worden ontvangen. Een kopje koffie of thee, wat lekkers erbij; dat is de Kalsdonkse gastvrijheid.''

Zoet

Daarover inderdaad geen klachten; de zoetigheid vliegt je om de oren. Paashazen, cakejes, chocoladerepen. ,,Hier, pak maar jongen. Ge heurt 'r nu ok bij'', klinkt het dan gemoedelijk.

Toch komt het 'echte' Kalsdonk steeds meer in het gedrang, vindt Vermunt. ,,Veel echte Kalsdonkers, die in de flats woonden, zijn verhuisd. Vroeger had onze vereniging 120 leden, nu nog 33.''