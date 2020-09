E-waste Race op basisscholen in West-Brabant

Vier weken lang verzamelen de kinderen zoveel mogelijk E-Waste. Daarmee wordt bedoeld klein elektronisch afval zoals een oud toetsenbord, kapotte waterkoker, oud mobieltje of niet-gebruikte snoeren. De klas die het meeste elektronisch afval inzamelt, wint een schoolreis voor de hele klas naar de Ontdekfabriek in Breda. Bewoners van de wijk rond de school kunnen hun E-Waste bij de school kwijt.

In oud, niet-gebruikt of kapot elektronisch afval zitten nog veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden, zegt Monique Bakker, woordvoerder van De Kringloper en afvalinzamelaar Saver. Door ze apart in te zamelen worden die stoffen gescheiden en komen ze dus niet in het restafval terecht. ,,Een goede zaak”, vindt directeur Pascal de Klerk. ,,Dan hoeven we dat niet meer uit de grond te laten als er nieuwe producten gemaakt worden.”