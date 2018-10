E-health rukt op als middel tegen gezondheidsachterstand West-Brabant

Mensen in Roosendaal, Bergen op Zoom en omgeving worstelen vaker met gezondheidsproblemen dan elders in het land. Het gaat onder meer om verslavingen, psychische problemen, maar ook hartaandoeningen, diabetes, COPD en kanker. Voor de gezondheidszorg heeft dat nogal wat consequenties.

Het is een van de dingen waarmee de Zorggroep West-Brabant zich namens 95 huisartsen (in het gebied tussen grofweg Moerdijk en Tholen) zich bezighoudt. Nederland telt 115 van die groepen die namens huisartsen sinds tien jaar de chronische zorg organiseren. Zorggroepen onderhandelen met de zorgverzekeraar over geld voor de behandeling van bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte), COPD (luchtwegaandoeningen) en hart- en vaatziekten. En: Zorggroepen zorgen ervoor dat gespecialiseerde mensen zoals diëtisten, verpleegkundigen en podotherapeuten die zorg aan chronische patiënten kunnen verlenen.

Volledig scherm In de regio West-Brabant West zijn acht procent meer mensen met COPD dan elders in het land. © Getty Images/iStockphoto

Toegankelijkheid

Waar iemand met diabetes voorheen vier keer per jaar voor een controle naar de specialist in het ziekenhuis moest - bloed prikken, wegen, gesprekje et cetera - gebeurt dat nu bij de huisarts. Gemakkelijker voor de patiënt en goedkoper voor de staatsportemonnee, precies zoals de overheid dat toen propageerde. Het is eigenlijk in één zin wat zorggroepen de afgelopen tien jaar voor elkaar hebben gebracht, zegt Irma van der Pluijm, directeur van de Zorggroep West-Brabant bij de viering van het tienjarig bestaan. ,,De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg zijn verbeterd. Mensen die op Tholen wonen hoeven bijvoorbeeld niet meer naar Bergen op Zoom te reizen. Chronische zorg is dichter bij huis te krijgen.”

Volledig scherm In West-Brabant-West is het percentage diabetespatiënten 36 procent hoger dan elders in het land. Op de foto een insulinepompje. © ANP

Patiëntenpopulatie

Terug naar de huisartsen en de specifieke kenmerken van de West-Brabantse patiëntenpopulatie. Uit onderzoeken van GGD en CBS blijkt dat mensen met weinig opleiding en lage inkomens meer gezondheidsproblemen hebben en meer gebruik maken van zorg. Die specifieke gegevens per regio worden de komende jaren steeds belangrijker om het zorgbeleid op te baseren, zegt Van der Pluijm. ,,De sociaal-economische situatie van de bevolking krijgen we steeds meer in beeld door de cijfers van GGD en CBS. Daaruit blijkt dat mensen in onze regio vaker naar de huisarts gaan dan elders in Nederland. Heeft met leefstijl te maken, weinig bewegen, slecht eten, veel roken. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij meer moeten investeren in begeleiding van hart- en vaatpatiënten en in preventie.”

Regionalisering

Ook de komende tien jaar zullen de Zorggroepen het mantra van de huidige minister Bruno Bruins in de praktijk brengen: ‘de juiste zorg op de juiste plek brengen’. ,,Dat kan pas als je heel erg goed weet wat er speelt in jouw gebied. Die regionalisering wordt de komende jaren over de hele BV Nederland uitgerold. Samen kijken: waar liggen de behoeftes van jouw populatie? Dat moet elke zorggroep voor zijn eigen regio bepalen.”

Uitwisselen

Wil dat streven slagen, zullen alle, maar dan ook alle zorgaanbieders en zorgverleners cijfers en andere gegevens moeten uitwisselen, zegt de Zorggroepdirecteur. ,,Soms komt iemand met vage klachten bij de huisarts, krijgt medicijnen om te kalmeren of beter te slapen. Maar eigenlijk ligt er sociale problematiek onder omdat er bijvoorbeeld grote schulden zijn. Dan lossen pilletjes niks op, maar moet er sociale hulp komen, via maatschappelijk werk bijvoorbeeld.”

Als huisartsen meer overleggen met andere huisartsen en andere hulpverleners, kan in combinatie met de populatiegevens een grote slag gemaakt worden richting persoonsgerichte of gepersonaliseerde zorg, denkt Van der Pluijm. ,,Denk aan e-health en de inzet van ict, beeldcontact via de computer, gebruik maken van een appje voor een uitslag. Dat past niet bij iedereen, maar bij jongeren wel. Daar ligt onze uitdaging.”