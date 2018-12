Dutch Bears willen film over Canadese bevrijders van Bergen op Zoom maken

Tijdens de voettocht filmen Daan Breugelmans (20), Lars de Graaf (20), Casper van Loon (20) en Job Elshout (20) een documentaire over de Canadese divisie die Bergen op Zoom heeft bevrijd.

De vier noemen zich The Dutch Bears naar de Polar Bears, de bevrijders van Roosendaal. Twee jaar geleden maakte ze een documentaire door de route van de Poolse bevrijders na te lopen in uniform met volle bepakking. Onderweg spreken de jongens ooggetuigen en experts die indrukwekkende verhalen over de oorlog vertellen.

,,We zijn al zo ver dat we het loopschema af hebben, een editor hebben en een historicus die ons verhaal gaat controleren. In de zomervakantie van 2019 willen we de tocht lopen om de documentaire af te hebben voor de herdenking in oktober. We zijn nu op zoek naar mensen die willen helpen bij de financiering van ons project,”vertelt Breugelmans.

,,In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Canadese bevrijders Bergen op Zoom binnenreden. Na vijf zware oorlogsjaren werd Bergen op Zoom bevrijd. Wij willen de verhalen van de bevrijding, leuke zowel als minder leuke, optekenen. Wij doen dit ter ere van de helden die hun leven hebben gewaagd om ons te bevrijden. Dit waren vrijwilligers die op onze leeftijd gingen vechten in landen en plaatsen waar ze nog nooit van hadden gehoord. De moed en het doorzettingsvermogen van die mannen is een grote inspiratie voor ons. Het is een eer om in hun voetsporen te mogen treden en hun verhalen te vertellen."

De route lopen de jongens volledig in stijl, met uniformen en militaire bepakking. ,,Wij willen een laagdrempelige documentaire maken die jongeren interesseert. Beeld is erg belangrijk voor de jeugd. Hier spelen wij op in door in uniform zoveel mogelijk het beeld van toen te creëren. Zo gaat een verhaal meer leven in de ogen van jongeren en is het verhaal beter te volgen, “zegt De Graaf.

De Dutch Bears zijn op zoek naar financering onder anderen een crowdfunding actie begonnen. Meer info op facebook.com/thedutchbears

