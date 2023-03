Duo (18 en 20) berooft met machete man van telefoon in stilstaande trein op station Roosendaal

De overvallers zaten een bijna een half uur in een stilstaande trein. Volgens de omroepster kwam dit door een ‘probleem met de deuren’. Uiteindelijk bleek dit een excuus te zijn, zodat de politie de mannen kon arresteren. Ze hadden namelijk een machete bij zich.

Het slachtoffer werd rond 17.00 uur op de Lyceumlaan beroofd, nadat een stukje met de twee mannen mee was gelopen. Hij kwam ze tegen op het Stationsplein en raakte met ze aan de praat. Tot één van de twee het grote mes pakte en het mobieltje van het slachtoffer eiste. Daarop gingen de daders er met de telefoon vandoor.

Trein 23 minuten stilgezet

De bestolen Roosendaler herinnerde zich nog dat de mannen aangaven uit de omgeving van Tilburg te komen. Hij vermoedde daarom dat het tweetal de trein terug naar de stad hadden gepakt. Op het perron bleek de trein in de richting nog niet te zijn vertrokken. Hij vertelde de machinist dat de berovers waarschijnlijk in één van de wagons zaten.

Vervolgens werd de trein 23 minuten lang stilgezet, terwijl agenten in de trein zochten naar de verdachten. Uiteindelijk vonden ze het tweetal in een toilet. De 20-jarige man bleek toen inderdaad de telefoon van de beroofde man bij te hebben. Daarnaast lag volgens de politie een heuptas in de toiletruimte, met daarin een machete. Beide mannen werden aangehouden.