Dunkin' Donuts naar Roosendaal

,,We gaan kijken of Roosendaal ons bevalt. We krijgen veel aanvragen uit het land om een filiaal te openen. Roosendaal, maar ook Breda en Den Bosch staan op ons lijstje om een permanente vestiging te openen. In Roosendaal zal dat zeer waarschijnlijk een locatie in de binnenstad zijn", vertelt Roberto Fava van Dunkin' Donuts.

Volgens Fava zijn er donuts met 28 smaken verkrijgbaar. ,,We hebben in totaal 1.200 smaken, om de drie weken veranderen we een deel van ons assortiment." Dunkin' Donuts opende in maart 2017 de eerste vestiging in Nederland. ,,We hebben nu elf zaken in Nederland. In het zuiden alleen in Eindhoven, maar als het aan ons ligt, gaat dat dus snel veranderen."