Duizenden pelgrims, duizenden worstenbroodjes in Zegge

Café Stroop in Bosschen­hoofd wil geluidwe­ren­de maatrege­len treffen

9:03 BOSSCHENHOOFD - Eigenaar Vincent van den Broek van café Stroop in Bosschenhoofd wil geluidwerende maatregelen treffen zodat er in de toekomst weer live muziek in zijn tent te zien en horen is. Dat zegt wethouder Thomas Melisse na twee gesprekken met de horecaman.