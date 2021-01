Duizenden patiënten wachten op operatie in Amphia en Bravis ziekenhuis

Het veld is leeg, de kas ook: coronacri­sis raakt amateur­voet­bal­clubs keihard

9 januari De accommodatie van voetbalvereniging Rimboe in Wouwse Plantage staat op instorten, maar geld voor een renovatie is er niet. De amateurvoetbalclubs krijgen harde klappen door de coronacrisis. Zo verliest een middelgrote club naar schatting 3000 euro omzet per week.