Duizenden euro's in beslag genomen bij illegaal pokertoernooi in Roosendaal

Deallia verhuisde van Oudenbosch naar Alkmaar en weer terug: 'Hier groet iedereen elkaar op straat'

17 oktober OUDENBOSCH - De 15-jarige Deallia van Donkelaar groeide op in Oudenbosch, verhuisde anderhalf jaar geleden naar Alkmaar, en kwam daarna weer terug. Ze is blij om weer te wonen in het dorp waar ze is opgegroeid. ,,Het was een beetje gek om weer terug te komen, maar nu ben ik het weer helemaal gewend.”