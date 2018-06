Duizend toeschouwers op Oude Markt bij theaterspektakel van Roosendaal 750 jaar

ROOSENDAAL - De Oude Markt in Roosendaal is donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 september het toneel voor groot totaaltheater 'KIJK ons … Roosendaal'. Ruim duizend zitplaatsen zijn beschikbaar per voorstelling in het kader van Roosendaal 750 jaar.

De Sint Jan en het Raadhuis op de Oude Markt zullen als deel van het decor van de exclusieve Roosendaalse voorstellingen dienen. Daarnaast komt er een mega groot scherm te staan waar actuele en archief beelden voorbij komen. De acteurs gaan inter actief met het scherm op de Markt werken.

Het verhaal van de voorstelling volgt de 11-jarige Sara die op zoek gaat naar wat de Roosendalers al 750 jaar verbindt. De leerling van groep 7 gaat aan de hand van verschillende thema's als natuur, geschiedenis maar ook bedrijvigheid bekijken wat Roosendalers al die jaren heeft bezig gehouden.

Sara gaat als het ware op zoek naar het DNA van Roosendaal in een muzikale vertelling met filmbeelden, afgewisseld met toneel, dans en zang. In totaal zullen er rond de honderd mensen op het podium verschijnen. Vele anderen zullen daarnaast de voorstelling ondersteunen als kostuummakers of podiumbouwers.

In de finale komen alle elementen van de voorstelling samen in een grote apotheose. Inloop van de voorstelling is vanaf kwart over 8 en de finale zal rond kwart over tien zijn, zonder pauze.

Repetities

De repetities voor het spektakel zijn al in maart begonnen. ,,Ruim op tijd omdat de zomervakantie er nog tussen zit en dan is het natuurlijk snel september," vertelt Edwin van Pruijssen, communicatieadviseur van 'KIJK ons … Roosendaal'.

De dansers staan en oefenen onder leiding van Rob van de Geijn, terwijl de zangers worden begeleid door Martine van der Kar.

Regisseur van het geheel is Corne van Sprundel. De script schrijver is Kees Vermeeren. Speciale muziek voor het stuk is gecomponeerd door Co Vergouwen. Bert van Gurp schreef daarna de muziek voor de ouverture en finale.

'Kijk ons...Roosendaal' maakt deel uit van de Feestweek Roosendaal 750, die van 21 tot en met 30 september loopt. De voorverkoop van het spektakel is begonnen op de site van Roosendaal 750 jaar.

Een onoverdekte zitplaats kost 7,50 euro en een overdekte zitplaats op de tribune kost 12,50 euro. Het is de bedoeling dat onder de zetel van de stoelen zonder dak poncho's beschikbaar zijn mocht het toch regenen in september.