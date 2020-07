Duizend moslims bidden op voetbalveld tijdens Offerfeest

ROOSENDAAL - ‘Een magische dag’ noemt Abdoulah Achatibi, voorzitter van de Marokkaanse moskee in Roosendaal het. Hij heeft met duizend geloofsgenoten het offerfeest gevierd. Niet in de moskee maar op het voetbalveld van RSC Alliance.

,,Het ochtendgebed is het belangrijke gebed tijdens het offerfeest. En normaal doen we dat in de moskee, maar omdat we nu met de maatregelen omtrent corona zitten, zijn we uitgeweken naar het veld van Alliance", zegt Achatibi.

Van moskee naar voetbalveld

Het spreekgestoelte moest met acht man naar buiten worden getild, maar uiteindelijk stond de imam van de Marokkaanse moskee in Roosendaal, op het veld van Alliance om het ochtendgebed tijdens het offerfeest te doen. Een uitstapje naar het veld van sportpark Kortendijk was meer een must voor de voorzitter: ,,Wij kunnen niet veel mensen in de moskee ontvangen en we willen geen risico nemen. Dus hebben we Alliance gebeld en die hebben hun terrein beschikbaar gesteld. Een prachtig gebaar.”

Ook Mark Braat, voorzitter van Alliance, is blij dat hij een bijdrage heeft kunnen leveren: ,,Afgelopen zaterdag hebben we kennisgemaakt met het bestuur van de moskee. Het was zeer interessant om meer te horen en zien over hun religie en de daarbij horende cultuur, waarden en normen. We hebben afgesproken dat we in de nabije toekomst zeker nog meer gebruik gaan maken van elkaars expertise”.

Offerfeest

Het Offerfeest is het belangrijkste Islamitische feest en is zeventig dagen na het einde van de ramadan. Men herdenkt hoe groot het Godsvertrouwen van Ibrahim was dat hij na een visioen bereid was zijn zoon Ismaël te offeren.

,,De pijn die we hebben gevoeld doordat het Suikerfeest niet door kon gaan, was enorm. Dus hebben we ervoor gekozen om het offerfeest wél door te laten gaan. Om de anderhalve meter hadden we een flesje water weggelegd en iedereen kon z'n eigen gebedsmatje meenemen. Iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Ik ben trots op onze gemeenschap. Dit is een magische dag voor ons", zegt Achatibi.