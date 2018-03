Duitsers met verborgen ruimte in auto aangehouden voor witwassen in Zegge

VIDEO Ont­moe­tings­avond in Kruiskerk: 'Roosendaals kwartiertje? Wij hebben een Marokkaans uurtje'

9:54 ROOSENDAAL - 'Ja, Marokkaanse ouders leggen de lat voor hun kinderen hoog. Dat is wel een beetje herkenbaar', zegt Iliass Achatibi na het korte filmpje van een Marokkaanse comedian die zijn zoontje van 5 uitlegt dat hij straks naar de universiteit moet. Iliass is door het Roosendaalse Platform Oefenen in Samenleven aan tafel één gepositioneerd.