Duitse schaakmeester speelt in Rucphen: 'Rood-Wit tegen Real Madrid, maar dan met schaak'

RUCPHEN - De jaarlijkse simultaanschaakavond van de Rucphense vereniging 'Eeuwig Schaak' had donderdag een speciale gast over de vloer. De Duitse FIDE-meester, Roland Ollenberger speelt tegen schakers van de vereniging en uit de omtrek. ,,Dit is best uniek'', vertelt voorzitter Ben Seleski. ,,Een schaker van dit kaliber kom je niet vaak tegen, laat staan er tegen te spelen.''

19 schakers zitten klaar om het beste te laten zien aan de 29-jarige Roland Ollenberger. Stapsgewijs gaat de Duitse meester ieder bord af om zijn zet te zetten. Een grote uitdaging voor de tegenstanders, maar ook voor hem. ,,Dit is de eerste keer dat ik een schaaksimultaan doe'', vertelt Ollenberger. ,,Ik heb dan wel meer dan 2000 partijen gespeeld, toch moet ik hier goed opletten om geen fouten te maken.'' Want de belangrijkste zetten in het schaken, zijn de slechte zetten die iemand maakt volgens de Duitser.

Bij een schaaksimultaan spelen meerdere schakers ieder een eigen wedstrijd tegelijkertijd tegen één tegenstander. Meestal is diegene van een hoger niveau en ziet pas bij iedere stap wat de ander doet, waardoor de moeilijkheidsgraad nog groter wordt voor de simultaanschaker. ,,Als je het zou vergelijken met voetbal, dan zou Rood-Wit tegen Real Madrid spelen!'' grapt iemand in de zaal.

Huiskamerschaker

Het grootste gedeelte van de deelnemers aan het schaaksimultaan komen van de vereniging of spelen elders in de buurt. ,,We hebben iedereen uitgenodigd om hieraan mee te doen, of je nu lid bent of een 'huiskamerschaker''', aldus de voorzitter. ,,Naast een leuke en leerzame avond hopen we ook zo meer mensen warm te krijgen voor het schaken.''

De club die nu meer dan 30 jaar bestaat was vroeger een stuk groter. ,,We zijn van 40 volwassen en 40 jeugdleden, teruggezakt naar 20 volwassen en 10 jeugdleden'', legt Seleski uit. ,,Vandaar dat we nu een avond zoals dit houden en meer toernooien willen organiseren. Zo willen we laten zien dat schaken geen hoogdrempelige sport is, maar voor iedereen die het leuk vindt.''

