Drummer maakt volop plannen: ‘Ze willen me daarboven nog niet hebben’

,,Het gaat goed op dit moment met me, dank je. De situatie is stabiel. Om de twee weken hang ik aan de chemo. Zolang het aanslaat, blijf ik dat doen. Daarna houdt het op.” Marc Kenis (55) kreeg op 3 juni 2017 de diagnose: darmkanker met uitzaaiingen. Hij reageerde impulsief. ,,Ik ben meteen met muziek maken gestopt en verkocht meteen mijn auto en motor. Alles moest weg. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ik wilde Manuela goed achterlaten.”

Hersenbloeding

Inmiddels staat Marc weer met twee benen op de grond. Hij is weer gaan drummen en kocht zelfs weer een nieuwe Harley Davidson. ,,Een voorspelling hoe lang ik nog heb doet niemand. Ik kreeg eerder al eens een hersenbloeding en een hartaanval. Ook toen moesten ze me daarboven nog niet hebben. Ook nu maak ik dus gewoon weer plannen. We gaan volgend jaar op bezoek bij zoon Jesse in Canada en ik regel weer optredens voor mijn band Easton.”

Quote De liefde voor muziek had ik van opa, toenmalig burgemees­ter van Essen. Iman Kenis

Marc Kenis groeide in Horendonk, net over de grens. ,,Met drie zussen en een broer, op een boerderij. Prima jeugd gehad. Vanaf mijn zevende rammelde ik thuis al op potten, pannen en emmers. Drie jaar later kocht ik voor 200 francs (5 Euro) kocht ik mijn eerste drumstel. Het was twee keer niks, maar wat wil je? De liefde voor muziek had ik van opa, die accordeon speelde. Hij heette Janus Kennis, en was de toenmalige burgemeester van Essen. Zijn naam was Kennis, met twee keer de letter n. Hij veranderde zijn naam in Kenis. Vond hij chiquer. Zijn nakomelingen heten sindsdien dus ook Kenis.”

Harley Davidson

Het drumvirus liep Marc deels op bij Armand Nelen, drummer van de rockband Sonny Boys. ,,Zij repeteerden in Wildert. Mijn tante woonde vlakbij. Daar hoorden we de band spelen. Ik mocht soms gaan kijken als klein manneke. Ik kwam amper boven dat drumstel uit. De passie zelf te gaan drummen is nooit meer verdwenen. Ik heb al vijftien verschillende drumkits gehad. Ik maakte er zelf ook één, met het logo van Harley Davidson erop. Dat is mijn trots. Ik heb er ook mee opgetreden.”

Quote Van Cesar Zuiderwijk heb ik nog een paar jaar les gehad. Marc Kenis

Met carnaval 1974 trad hij voor het eerst op. ,,Met Midnight Special. Ik was elf, de andere leden waren stukken ouder. Er waren cafés die mij de ingang weigerden. Te jong. De andere bandleden zeiden dan: Dan heb je toch een probleem… Hij is onze drummer!” Marc speelde vaak in populaire muziek, hoewel zijn voorbeelden andere muziek maakten. ,,Mijn helden zijn de sessiedrummers Billy Cobham en Dave Weckl. Technisch vermaard, in veel bands en projecten. Een andere inspiratiebron is Cesar Zuiderwijk, van Golden Earring. Van hem heb ik een paar jaar les gehad. Aan zijn project 1000 drummers aan de Maas, in 1992, heb ik nog meegewerkt.”

Ouders vroeg kwijt

Marc was al jong zijn ouders kwijt. Zijn vader stierf toen hij pas zeven was, zijn moeder op zijn negentiende. ,,Toen stond ik er plots alleen voor. Ik ben gaan werken als vaste drummer in de studio bij Johnny Hoes in Weert. Plaatjes indrummen van Henk Wijngaard tot John Terra. Hoes wees me op een vacature van een band in West-Brabant: De Electronica’s. Zij hadden veel werk na De Vogeltjesdans. Ik verdiende mijn geld met amusementsmuziek, maar thuis draaide ik Deep Purple en Led Zeppelin. In mijn huidige band Easton speel ik rock en blues. Songs van The Rolling Stones, C.C.R., Stevie Ray Vaughan, Bad Company tot Joe Cocker.”

Quote Onlangs kocht ik mijn tiende Harley Davidson Marc Kenis

Die muziek speelt hij graag in kroegen. Dan nodigt hij geestverwanten van bevriende motorclubs uit. ,,Daar zijn niet alle kroegbazen blij mee. Dat is gebaseerd op vooroordelen. Ze denken altijd dat zij dan hun kroeg komen verbouwen. Onzin. Achteraf hoor je ze over de omzet nooit klagen.” Naast dat drumstel is die motor onafscheidelijk verbonden aan Marc. ,,Ik rijd vanaf mijn zestiende twee jaar illegaal op een crossmotor naar school. Op mijn achttiende kocht ik mijn eerste Harley Davidson, onlangs mijn tiende.”

Het 45-jarige bestaan als drummer vierde Marc met een reünie van Midnight Special. Met die mannen, zeventigers inmiddels, startte hij meteen een nieuwe countryband. Via filmpjes op YouTube neemt hij nu tevens drumlessen in het genre jazz. ,,Je bent nooit uitgeleerd. Dat genre boeit me ook. Ik zal ooit een keer moeten stoppen, dat realiseer ik me heel goed. Het is goed niet te weten wanneer. Een afscheidsconcert gaat er niet komen. Als het eenmaal zover is verlaat ik de arena met stille trom…”

Paspoort

Naam: Marc Kenis

Geboren: 13 april 1962 in Horendonk/Essen (B)

Woonplaatsen: vanaf 1985 Oud Gastel, sinds 2008 Roosendaal

Relatie met: Manuela van Aken

Kinderen: dochter Sharona en stiefzoon Jesse

Opleiding: HTS metaal/middenstandsdiploma

Loopbaan: vertegenwoordiger/boekhouder/beroepsmuzikant