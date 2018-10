Drukte op open dagen Turkse moskee Oudenbosch: 'Maar de deur staat hier altíjd open’

En dat plan is met ruim 250 bezoekers verdeeld van buiten de moskee, verdeeld over zaterdag en zondag, behoorlijk geslaagd. ,,Ik stond eigenlijk achter de barbecue, maar het is zo druk dat ik nu ook rondleidingen moet geven”, lacht vrijwilliger Fatih Etlik. Buiten is er muziek, een springkussen en genoeg eten om elke Oudenbosschenaar tweemaal z'n buikje rond te laten eten. ,,We hebben het bewust wat groter aangepakt dan andere jaren, omdat we nu ook de ruimte daarvoor hebben", wijst hij naar de dit jaar geopende nieuwe gebedsruimte.