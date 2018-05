Drukte bij nationale molendagen in Sprundel

Video Wie kan het beste blind bier proeven?

18:47 ROOSENDAAL - Is het een Vedet of LaTrappe? Veel leden van het Roosendaals Biergilde zitten in dubio, zaterdagmiddag in clubcafé De Sjoes bij alweer de dertiende editie van het Roosendaals Kampioenschap Blind Bier Proeven.