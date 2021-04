Drukte bij hondenscholen: ‘Twee keer zoveel pups als normaal’

Tweede coronatest is negatief: Dick Jaspers mag toch meedoen aan NK driebanden

24 april Dick Jaspers kan gewoon meedoen aan het NK driebanden in Berlicum. Vrijdagmiddag onderging de meervoudig kampioen een tweede coronatest en na de eerdere positieve uitslag, was nu het resultaat negatief. De Willebrordse kampioen kan dus in actie komen op de Masters.