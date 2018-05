Drukke Belgendagen in Roosendaal

Roosendaal en Bergen op Zoom over storing nucleair deel kerncentra­le Doel: 'Volksge­zond­heid daadwerke­lijk in het geding'

13:17 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - De grens is bereikt. Nu de volksgezondheid daadwerkelijk in het geding is, moeten de burgemeesters van Roosendaal en Bergen op Zoom alles in het werk stellen om de haperende kerncentrale in het Belgische Doel zo snel mogelijk dicht te krijgen.