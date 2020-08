Druk najaar voor Stadsoevers: aanleg rolbrug, urban sports-park en ruim 100 woningen in de verkoop

ROOSENDAAL - Nieuwbouwproject Stadsoevers komt dit najaar verder op stoom. In oktober of november wordt de knalgele rolbrug over de Vliet worden geplaatst, in diezelfde periode moet er ook begonnen worden met de aanleg van het urban sports-park naast Innovitapark.

Nog voor het eind van het jaar gaan de appartementen van het te verbouwen Essent-kantoor en de 113 duurzame nieuwbouwwoningen van het deelplan Beekblokken in de verkoop.



Tegelijkertijd is er ondertussen begonnen met het saneren van het terrein waar straks de tien tiny houses moeten komen te staan.

Afgevinkt

Het gaat nu hard in Stadsoevers, zeggen wethouder Toine Theunis en projectleider Adrie Matthijssen van de gemeente Roosendaal donderdagochtend bij de haven in de zwaaikom.



Daar heeft zojuist de eerste nieuwe huurder van één van de tijdelijke ligplaatsen de sleutels van zijn plekje overhandigd gekregen. Kan ook weer afgevinkt worden.



Die plekken bleken erg in trek, er schreven zich 21 booteigenaren in voor één van de zeven beschikbare plekken. De voorkeur werd daarbij gegeven aan Roosendalers en met het oog op duurzaamheid dan het liefst Roosendalers met een elektrisch vaartuig.

Verrassing

Van de zeven gelukkigen hebben er vier een elektrische boot, zegt havenmeester Corné Kriesels. De rest heeft nog een motor. ,,Verrassend veel’’, zegt Kriesels over het aantal aanmeldingen. ,,We dachten dat er wel wát animo voor zou zijn, maar dit heeft ons echt verrast.’’ Die zeven kunnen nu allemaal met hun bootje aanmeren; ze hebben allemaal de sleutel gekregen.

Onder hen ook één Roosendaler die verder niet met zijn naam in de krant wil. Maar hij wil wel vertellen hoe blij hij is met zijn stekkie: ,,Voorheen lag mijn boot altijd in De Heen. Was je altijd 30, 45 minuten onderweg heen, maar ook weer terug. Dan is dit veel beter. Lekker dichtbij.’’ Wat ie vindt van de opgeknapte zwaaikom? ,,De gemeente heeft goed haar best gedaan. De basis is prima, lekker strak.’’

Saint-Tropez?

Daarmee heeft Roosendaal alles in huis om straks het Saint-Tropez van West-Brabant te worden, toch? Matthijssen moet die verwachtingen wel wat temperen: ,,We hopen met deze ligplekken vooral hier wat leven in de brouwerij te brengen. En dat aantal is nog uit te breiden, als er echt behoefte aan is.’’

De zeven kersverse eigenaren zijn in ieder geval tot april volgend jaar verzekerd van hun plekje. Of zij daarna kunnen verlengen of dat alle plekken opnieuw in de verhuur gaan, is nog niet bekend.