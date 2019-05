Druk kruispunt Sint Bernaertsstraat - Baarlebossche in Oudenbosch wordt veiliger

Wie vanaf Laco zwembad Oudenbosch langs de Oudenbossche Tennis Club rijdt, mag in de toekomst enkel nog rechts afslaan op de Sint Bernaertsstraat richting het centrum. Op dit moment mogen bestuurders ook nog links afslaan richting Hoeven, maar dat zorgt vaak voor onveilige situaties. Door de weg over te steken en links af te slaan, komen bestuurders dicht langs het spoor. Vooral als de spoorbomen dicht zijn. Dan kunnen bestuurders er zelfs doorheen zigzaggen. De nieuwe inrichting van het kruispunt, moet dit voorkomen.

Barbaros Moskee

Ook wordt een nieuw stukje weg aangelegd langs de Barbaros Moskee Oudenbosch. Die weg is te bereiken via de Franciscuslaan en via die nieuwe weg komen weggebruikers bij de moskee, tennisclub en het zwembad. De Baarlebossche wordt vanaf de Sint Bernaertstraat eenrichtingsverkeer tot aan de moskee. Dit voorkomt dat mensen vanuit het drukke kruispunt De Baarlebossche in kunnen rijden.