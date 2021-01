Drugslaboratorium ontdekt in garagebox Oud Gastel

Bredaseweg dolblij met bloembak­ken in de straat: ‘Zonder corona hadden we er een feest voor gegeven’

20 januari ROOSENDAAL - Trots en opgelucht zijn ze, de bewoners van het stuk Bredaseweg tussen de Philipslaan/Strausslaan en de Zwaanhoefstraat. De maximumsnelheid is verlaagd naar 30 per uur, vrachtwagens mogen er niet meer door en bloembakken zorgen ervoor dat dat ook niet meer kan. Zo is na jaren strijd voeren de weg voor hun huizen eindelijk onbegaanbaar voor vrachtverkeer en hardrijders.