Drugslab gevonden in pand St. Willebrord, hond in beslag genomen

Petticoats sieren Markt in Roosendaal

17 juni ROOSENDAAL - Op het podium op de Markt in Roosendaal speelt een band hits van Jerry Lee Lewis en Ray Charles. Voor het podium dansen vrouwen in petticoats in zuurstokkleurtjes de jive met mannen met imposante vetkuiven en puntschoenen. De vierde editie van Back to the Fifties dompelt zondag de Roosendaalse Markt weer onder in een nostalgisch jasje.